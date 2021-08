Fabienne Carat est enceinte : grossesse surprise pour la star de 41 ans !

Pour une surprise, c'est une surprise ! Closer nous apprend ce vendredi 6 août 2021 que Fabienne Carat est enceinte de son premier enfant à 41 ans. En couverture de l'hebdomadaire people, on découvre en effet la star avec un petit baby-bump et surtout, le sourire aux lèvres. L'identité du père ? Mystère. En revanche, on peut imaginer le bonheur de la comédienne, tant elle rêvait de porter la vie.

En effet, ces dernières années l'actrice découverte dans Plus Belle la Vie évoquait pudiquement son désir d'enfants. Elle nous confiait en 2020 que c'était majoritairement par manque de temps qu'elle n'avait pas encore donné la vie. Mais aussi parce que l'aventure semblait lui faire peur : "J'ai beaucoup d'amour à donner, je suis très maternelle naturellement. Idéalement, j'aimerais avoir un enfant. Mais je n'ai pas envie ou pas le temps d'être enceinte. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. La grossesse me fait peur, l'accouchement me fait peur et la responsabilité d'un être 24/24h me fait peur. S'il n'y avait pas tout ça, j'adorerais avoir un enfant". Elle semble avoir changé d'avis, et son gros smile en couverture de Closer fait plaisir à voir.

Le temps passant, l'ancienne candidate de Danse avec les Stars nous révélait également avoir peur de ne jamais pouvoir porter un enfant : "J'ai eu la confirmation médicale récemment que c'était très très très très compliqué. Donc, soit j'entreprends très rapidement un très long combat incertain, soit je continue à être heureuse comme ça et à donner de l'amour différemment." Elle confiait donc à l'époque envisager une autre option, l'adoption.

La comédienne vue dans la dernière saison Section de recherches est-elle prête à annoncer officiellement sa grossesse ? Son dernier post instagram, datant de jeudi 5 août 2021, pourrait le laisser croire. En légende d'une photo champêtre, où elle apparaît de dos, elle écrit en légende : "Il faut juste avoir le coeur assez grand pour aimer, pour savoir aimer vraiment et surtout simplement. Les peurs figent l'envie, le passé étouffe l'insouciance, l'esprit cristallise la folie, les blessures brisent l'amour et quand tu es enfin prêt à respirer la vie, les odeurs ont déjà filé. Alors chérissons les papillons qui passent, émerveillons-nous d'une fleur qui pousse, d'un geste qui nous frôle. Aimons aussi grand que l'infini à chaque instant comme si c'était le dernier".