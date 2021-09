Fabienne Carat enceinte et divine : toujours pas de ventre arrondi, la future maman se cache !

"Je n'ai pas de besoin viscéral d'avoir un enfant. Je pense que je n'en aurais pas et ce n'est pas grave, c'est comme ça. Ce sera pour une autre vie", a déclaré Fabienne Carat à propos de la maternité en décembre 2020 au magazine Nous Deux. Moins d'un an plus tard, la voilà enceinte de son premier enfant. Une heureuse nouvelle qu'elle n'a pour l'heure pas commentée. Plus encore, la jolie brune de 41 ans semble prendre grand soin de cacher son baby bump.

Mardi 14 septembre 2021, le Festival de la Fiction francophone de La Rochelle s'est ouvert. Plusieurs personnalités ont assisté à cette première soirée. Parmi elles, la jolie Camille Lou ou encore la superbe Fabienne Carat. Sur le tapis rouge de l'événement, l'ex-star de Plus belle la vie (France 3) qui donne désormais la réplique à Franck Sémonin et Xavier Deluc dans Sections de recherche (TF1) fait sensation. Bottes en cuir, jean, blazer et t-shirt, la belle a opté pour un total look noir. C'est très élégante, crinière de lionne et make-up divin, que Fabienne Carat prend la pose.