Fabienne Carat : Sa soeur Carole éclate tous les scores avec Stéphane Plaza !

La période estivale n'est pas idéale pour les audiences télévisées. Heureusement, M6 a tout misé sur son nouvel atout le plus prometteur : Carole Carat, qui a rejoint Stéphane Plaza dans l'émission Maison à vendre en juin 2021. Un pari gagnant pour la sixième chaîne, les chiffres parlant d'eux-mêmes. Dès que l'architecte d'intérieur intervient dans le programme, les scores atteignent des sommets. Le jeudi 19 août 2021, alors qu'elle intervenait pour la deuxième fois seulement, la barre des 2 millions de téléspectateurs a à nouveau été dépassée : 2,04 millions de curieux, très exactement, se sont entassés devant leur écran pour admirer la blonde sublime..

Il s'agissait du deuxième passage dans l'émission en tant qu'experte pour Carole Carat. Mais c'est la troisième fois, en réalité, qu'on la voit évoluer auprès de Stéphane Plaza. Souvenez-vous. Il y a quelques mois, la belle architecte avait fait appel à lui en tant que candidate pour qu'il lui déniche un appartement divin où loger avec sa célèbre soeur, Fabienne Carat - Section de recherches, Plus belle la vie... -, ainsi qu'avec le mari de cette dernière et leur fille de 2 ans, Victoire. Et elle a fait d'une pierre deux coups. Non seulement Carole a trouvé de quoi se loger en famille, mais elle a déniché un poste en or sur M6.