Emmanuelle Rivassoux amoureuse : une photo de couple qui pique les yeux !

Vous l'avez peut-être oublié, mais Gilles Luka a longtemps fait partie du groupe Ocean Drive, qui a fait vibrer les foules, sur le dancefloor, dans les années 2010 avec les titres Some People (Ton désir) et Without You (Perdue sans toi). Il est également à l'origine du légendaire générique de l'émission de télé-réalité Les Anges. Mais quand il n'est pas accroché à ses platines, il l'est au cou d'Emmanuelle Rivassoux. Cette dernière a d'ailleurs eu largement besoin de soutien, dernièrement, puisqu'elle a passé un séjour à l'hôpital sans souhaiter s'étendre davantage sur le sujet. "J'ai l'autonomie d'une tortue à l'envers ou d'un diesel qui redémarre, se plaignait-elle. Mais ce n'est que physique, je garde le moral et l'énergie. Je reprends d'ailleurs les tournages début juillet." Vivement le retour à l'écran...