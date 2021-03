Emmanuelle Rivassoux, son coup de foudre avec son mari DJ : une histoire de "pains au chocolat"

Depuis 22 ans, Emmanuelle Rivassoux est en couple avec le séduisant Gilles Luka. Un DJ avec qui elle s'est mariée il y a quinze ans. En février dernier, le couple célébrait d'ailleurs leur anniversaire et, ce mardi 23 mars 2021, il était de retour sur le lieux de leur rencontre, dans le Var.

En effet, sur Instagram, l'une des décoratrices vedette de Maison à vendre (M6) a partagé une série de photos de son escapade enchantée dans cette belle région de France où elle a eu la chance de pouvoir s'évader quelques jours avec son chéri. "Dans le Vercors on vit un peu en 'ermite' et on adore ça ! Mais quand arrivent les beaux jours, on est heureux de retourner passer quelques moments par-ci par-là, dans notre Var d'origine, retrouver les amis et la famille. Même en mode gestes barrières, ça fait du bien", a-t-elle déclaré en légende.

La jolie brune de 40 ans en a profité pour se confier sur les circonstances fortuites de son coup de foudre avec Gilles Luka. "Et puis, c'est notre pèlerinage d'amoureux puisque c'est ici que notre histoire a commencé. La fille du boulanger de Sanary-sur-Mer a rencontré un musicien Seynois, quelques pains au chocolat plus tard, @gillesluka était conquis", peut-on lire. Une histoire d'amour comme on les aime qui a attendri les internautes, lesquels ont laissé traîner une pluie de coeurs en commentaires.