Emmanuelle Rivassoux hospitalisée : longue convalescence, Gilles Luka aux petits soins

Emmanuelle Rivassoux a inquiété ses abonnés. Le 3 juin 2021, l'architecte d'intérieur de Maison à vendre (M6) a révélé qu'elle était hospitalisée. Ce n'est que ce mardi 8 juin qu'elle a donné de ses nouvelles, sur Instagram.

Bonne nouvelle pour les abonnés d'Emmanuelle Rivassoux. La belle brune est de retour chez elle et devrait donc reprendre son compte Instagram progressivement. Elle a en tout cas fait son come-back aujourd'hui pour dévoiler qu'elle était de retour chez elle. La complice de Stéphane Plaza a posté une photo sur laquelle on peut la découvrir souriante, allongée sur son canapé, son chien non loin d'elle. Elle a également posté un cliché de son compagnon à quatre pattes tout seul, puis avec son cher et tendre, le DJ Gilles Luka. "Un GRAND merci pour vos milliers de messages la semaine dernière qui m'ont énormément touchée. Je suis maintenant au repos à la maison, Gilles est aux petits soins et Bonny ne me quitte pas d'un millimètre ! Elle est trop mignonne, quand quelqu'un approche sa main, elle la prend délicatement dans la gueule et la repousse. Pas facile pour l'infirmière. Tout se passe bien, je devrais pouvoir reprendre les tournages et projets en cours début juillet", peut-on lire en légende .