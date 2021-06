Emmanuelle Rivassoux (Maison à vendre) hospitalisée... Elle relooke entièrement sa chambre !

Que s'est-il passé du côté d'Emmanuelle Rivassoux ? L'architecte d'intérieur révélée grâce à Stéphane Plaza et l'émission Maison à vendre (M6) a inquiété sa communauté Instagram en donnant de ses nouvelles depuis une chambre d'hôpital pour un séjour qu'elle aurait entamé il y a quelques jours déjà. "J'ai été un peu absente d'Instagram ces derniers jours. P'tit pépin de santé, rien de grave mais un petit séjour ici s'impose. (...) Je vais garder pour moi les raisons de cette intervention mais pas d'inquiétude, tout se passe bien", a-t-elle tout de même rassuré ce jeudi 3 juin 2021.

Emmanuelle Rivassoux n'a pas l'intention de se morfondre et, pour éviter de trouver le temps long, elle a décidé de transformer sa chambre ! En effet, la chérie du DJ Gilles Luka a démontré tous ses talents de décoratrice en remettant au goût du jour cette pièce d'ordinaire froide et peu chaleureuse. "Puisque je devais y rester quelques jours, j'ai emporté mon 'kit déco' pour égayer cette chambre : coussins à fleurs, plaids, paniers... bref mon kit de survie. Allez hop un p'tit Avant/Après en 5 minutes", a-t-elle expliqué en postant plusieurs photos de sa fameuse chambre qui n'a plus rien à voir avec celle qu'elle a investi à son arrivée à l'hôpital. Le résultat est tout simplement bluffant !