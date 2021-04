Stéphane Plaza : Emmanuelle Rivassoux a évité le pire avec lui

La scène s'est déroulée dès le deuxième jour de tournage de l'émission Maison à vendre. L'architecte et coprésentatrice de l'émission Emmanuelle Rivassoux a bien cru devoir passer quelques temps à l'hôpital quand Stéphane Plaza a failli lui faire tomber une porte en chêne massif dessus. La jeune femme n'est pas passée loin d'une fracture de la jambe qui aurait été bien embêtante pour la production.

Mais d'où vient cette terrible maladresse de la part de l'agent immobilier le plus célèbre de France ? Et bien tout n'est pas dû qu'à de l'étourderie, comme l'explique Télé Loisirs dans son dernier numéro de Télé Loisirs, daté du 12 avril. L'animateur de 50 ans souffre en effet de dyspraxie. Sous ce nom barbare se cache un trouble neurologique alternant "la communication entre le cerveau et le corps".

Un problème qui lui joue parfois de biens vilains tours. Alors qu'il essayait d'installer un GPS dans la voiture de sa productrice de toujours, Pascale Albertini, il a fini par fendre le pare-brise de l'automobile puisque le trouble dont il souffre induit une difficulté à maîtriser sa force !

Il est réputé pour son manque de chance

En plus de ce petit problème de coordination, l'animateur est connu pour manquer sérieusement de chance sur le tournage de ses émissions. Parmi les nombreux problèmes auxquels la production a dû faire face, on peut noter un client tombé dans une bouche d'égout ou encore un échafaudage qui s'est effondré, sans faire aucune victime heureusement.

L'animateur s'illustre également dans d'autres émissions. Dans sa récente participation à On est en direct présentée par Laurent Ruquier, il avait joué un mauvais tour à l'humoriste Marc-Antoine Le Bret. On l'a également vu récemment se confier à Bernard Montiel sur son amour pour les animaux.

Côté professionnel, tout semble bien aller pour l'agent immobilier, fondateur du réseau Stephane Plaza Immobilier et qui a récemment vendu des biens à des stars internationales. On l'a également vu aux côtés de la jeune chanteuse Wejdene pour un défi qui a beaucoup fait parler. Il vient également de sortir son propre magazine.