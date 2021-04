Animaux Stars : Stéphane Plaza souriant pour évoquer son amour pour les animaux

Stéphane Plaza est incollable en ce qui concerne l'immobilier. Mais le présentateur de Recherche appartement ou maison (M6) l'est tout autant concernant les animaux. Il l'a prouvé à Bernard Montiel lors du tournage d'Animaux Stars.

Le rendez-vous était pris. A l'instar de Fabienne Carat, Stéphane Plaza s'est rendu sur le plateau de l'émission d'Animaux TV, le 2 février 2021. Il a ainsi retrouvé le présentateur Bernard Montiel ainsi que la vétérinaire, journaliste, écrivain et animatrice Laetitia Barlerin. Comme chaque semaine, cette dernière a fait part de son expertise. Et elle était face à un homme qui en connaissait beaucoup sur le sujet.

C'est en effet entouré d'animaux que Stéphane Plaza a grandi. Il a évolué avec des chats, des chiens et des chevaux. Et aujourd'hui, le présentateur de 50 ans possède un chat persan prénommé Hydra, dont il ne manquera pas de parler lors de l'émission. Au programme : humour, émotions et confidences donc.

Avant lui, Bernard Montiel a reçu Amandine Petit. Miss France 2021 a eu le plaisir de voir un berger australien et un labrador noir venir sur le plateau. C'était l'occasion pour la belle blonde de 23 ans de s'improviser dresseuse de chiens.

L'émission Animaux Stars avec Stéphane Plaza sera diffusée le 3 avril à 17h30, sur Animaux TV.