Animaux Stars : Amandine Petit, divine, apprivoise deux adorables chiens

Amandine Petit a été sacrée Miss France 2021 le 19 décembre 2020 au terme d'une soirée exceptionnelle au Puy du fou. Si à cause de la crise sanitaire, elle ne peut pas se rendre à des événements ou galas comme les anciennes reines de beauté, la jolie blonde de 23 ans peut faire le tour des médias pour parler de son règne, mais pas que.

Le 2 février, Amandine Petit a retrouvé Bernard Montiel afin d'enregistrer un nouveau numéro d'Animaux Stars. Comme chaque semaine, la vétérinaire, journaliste, écrivain et animatrice Laetitia Barlerin est intervenue sur le plateau pour faire part de son expertise. Et elle n'est pas venue seule. Tout d'abord, elle a présenté un adorable labrador noir à la reine de beauté. Et à en croire les photos, celle qui a succédé à Clémence Botino s'est improvisée dresseuse de chien. On peut la voir accroupie, en train de lui faire des gestes.

Amandine Petit a aussi eu le plaisir de voir arriver un magnifique berger australien. Une fois de plus, elle a vécu un moment privilégié avec ce compagnon fidèle.

Fort heureusement, la protégée de Sylvie Tellier n'avait pas la phobie des toutous comme Fabienne Carat. Malgré tout, elle semble préférer les chats puisqu'elle possède un chat siamois prénommé Oslo. "La première chose que je fais quand je me lève chaque matin, c'est regarder mon portable. Je vais également parler à mon chat, comme s'il avait les facultés de tenir une véritable conversation avec moi...", avait-elle d'ailleurs confié à LCI.

Rendez-vous le 6 mars 2021, à partir de 17h30, pour découvrir ce nouveau numéro d'Animaux Stars avec Amandine Petit, sur Animaux TV.