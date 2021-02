Animaux stars : Fabienne Carat évoque sa phobie des chiens face à Bernard Montiel

Samedi 20 février 2021, Bernard Montiel sera aux commandes d'un numéro inédit d'Animaux Stars sur Animaux TV. L'animateur et chroniqueur dans Touche pas à mon poste recevra cette fois-ci Fabienne Carat. La comédienne de 41 ans aura beaucoup de sujets à aborder, notamment du côté professionnel. Et pour cause, elle a quitté récemment son rôle de Samia Nassri dans Plus belle la vie, personnage qu'elle incarnait depuis quinze ans. Un bouleversement dans sa carrière qui lui permet aujourd'hui de voguer vers de nouveaux horizons. Fabienne Carat évoquera ainsi la série Section de recherches, qu'elle a rejoint pour la quatorzième saison et dont le coup d'envoi a fait un carton d'audiences le 28 janvier dernier. Fabienne Carat sera également amenée à parler des chansons sur lesquelles elle a travaillé pour son nouvel album et de son livre Danse avec la vie..., publié en mai 2020 et toujours en vente.

Mais dans Animaux stars, nos compagnons à poils sont eux aussi à l'honneur. La comédienne bénéficiera donc de l'expertise de la vétérinaire, journaliste, écrivain et animatrice Laetitia Barlerin en la matière. Cette dernière apportera même sur le plateau de l'émission deux adorables petits lapins. Un moment qui permettra à Fabienne Carat d'évoquer son rapport aux animaux. "Fabienne Carat nous raconte comment elle a vaincu sa phobie des chiens et son désir d'adopter une charmante boule de poils", nous apprend d'ailleurs la bande-annonce du programme.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, Fabienne Carat et Bernard Montiel recevront également la visite de Stéphane Plaza, devenu un bon ami de la comédienne depuis qu'il lui a trouvé l'appartement de ses rêves dans Recherche appartement ou maison (M6).

Animaux Stars, samedi à 17h30 sur Animaux