Stéphane Plaza promet un bien immobilier exceptionnel à Wejdene, en l'échange de...

Wejdene bientôt star d'une émission Recherche appartement ou maison ? Un drôle de jeu s'est installé entre la chanteuse et Stéphane Plaza sur les réseaux sociaux. Si on pourrait croire qu'ils n'ont rien en commun, la jeune artiste de 16 ans a reçu une bande-dessinée dédicacée de l'agent immobilier. Ouvrant l'album Stéphane Plaza en grande vadrouille, Wejdene découvre un mot : "Wejdene, la princesse, la fée, tonton va s'en occuper".

L'occasion pour l'interprète de Coco de lancer un petit défi à Stéphane Plaza. "Stéphane m'a dit que si il arrivait à 700 000 abonnés sur Instagram, il allait me trouver la perle rare, je pense que vous avez compris, du coup savez ce qu'il vous reste à faire", a expliqué Wejdene, appelant ses fans à aller s'abonner à l'agent immobilier de M6. Voilà une relation à rajouter sur la liste des amitiés improbables entre célébrités.

Pour l'heure, Stéphane Plaza culmine à 479 000 abonnés. Il faudra encore un peu de patience à Wejdene - suivie par 1,8 million de fidèles - pour emménager dans sa nouvelle propriété. Ce ne serait pas la première fois qu'il viendrait en aide à un ami. Il y a peu, Stéphane Plaza est parvenu à dénicher à Jeanfi Janssens un appartement exceptionnel avec vue sur Montmartre...

Ce mercredi 13 janvier 2021, on retrouve Stéphane Plaza dans un nouvel épisode inédit de Maison à vendre (M6). Le célèbre agent immobilier viendra en aide à Pépita et Noël, des habitants de l'Essonne souhaitant vendre leur propriété afin de s'installer à Bordeaux, ainsi qu'à Victor et Sylvie, qui ont du mal à vendre leur appartement des Yvelines. Il sera accompagné de la décoratrice d'intérieur Sophie Ferjani pour rénover ces biens.