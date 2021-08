Fabienne Carat : Sa soeur Carole en prime, belle complicité avec Stéphane Plaza dans Maison à vendre !

En juin 2021, Carole Carat a rejoint l'équipe de Stéphane Plaza dans Maison à vendre, sur M6. L'agent immobilier le plus célèbre du paysage audiovisuel français a recruté la soeur de la sublime Fabienne Carat pour ses qualités d'architecte d'intérieur. Après le succès déjà connu précédemment, jeudi 19 août 2021, Carole Carat officie de nouveau à l'antenne, avec Emmanuelle Rivassoux et Sophie Ferjani. Et l'équipe de choc promet des miracles !

Entre rires et larmes, l'émotion est au rendez-vous dans Maison à vendre. Carole Carat a rapidement trouvé sa place auprès de Stéphane Plaza. Dans la bande-annonce de l'émission, le duo se montre complice, rieur et surtout sur la même longueur d'onde. Une collaboration née quelques mois après que la belle Carole Carat et sa célèbre soeur Fabienne Carat aient fait appel à l'animateur. Devant les caméras de M6, Stéphane Plaza leur a trouvé LA pépite, un appartement divin, où l'actrice de Section de recherches (TF1) vit avec Carole Carat, le mari de cette dernière et leur fille Victoire (2 ans).

"J'ai pu lui montrer ce que je faisais, comment je le faisais et on s'est retrouvés sur plein de valeurs. Il m'a assez naturellement proposé de le rejoindre dans Maison à vendre", avait raconté Carole Carat auprès de nos confrères de TV Mag, en juin dernier en marge de sa première apparition dans le programme immobilier de la Six.

En bref, Carole Carat est aux anges. Elle a trouvé son nouveau cocon familial ainsi qu'un nouveau boulot à la télévision ! Sa soeur Fabienne Carat ne peut qu'être fière d'elle. "Fabienne est la personne qui m'encourage le plus, qui me soutient le plus et qui a envie de me transmettre ses bonnes énergies, ses bonnes ondes. Pour moi, Fabienne est un pilier, c'est quelqu'un qui est à mes côtés", avait déclaré la décoratrice d'intérieur, toujours à TV Mag.

De son côté, l'actrice de 41 ans fourmille également de projets, et pas des moindres. Elle est enceinte de son premier enfant ! C'est en couverture du magazine Closer du 6 août 2021 que Fabienne Carat s'est affichée le ventre arrondi. Une heureuse nouvelle pour la belle, fraîchement divorcée !

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 jeudi 19 août 2021 afin de suivre le nouvel épisode de Maison à vendre, avec Stéphane Plaza et Carole Carat.