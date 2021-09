Camille Lou rayonnante et bien entourée au Festival de La Rochelle !

La Covid-19 a bouleversé bien des programmes ! Le Festival de la Fiction francophone de La Rochelle en a fait les frais. Mais après une édition 2020 annulée, l'événement est de retour depuis mardi 14 septembre et jusqu'au 19 septembre 2021. Pour l'occasion, le jury ainsi que divers comédiens ont fait crépiter les flashs des photographes pour l'ouverture du show.

Guillaume de Tonquédec, président du jury de cette édition 2021, a assisté à la soirée d'ouverture du mardi 14 septembre, animée par Mathieu Madénian et au cours de laquelle les invités ont pu assister à la projection de J'irai au bout de mes rêves, long-métrage de M6 sur le thème du handicap, avec Camille Lou et Samuel Allain Abitbol. Sans surprise, l'équipe du film était de la partie ! La jolie blonde a ainsi pris la pose en petite robe courte et moulante dans les tons taupe, sandales à brides blanches aux pieds. En bref, c'est une Camille Lou rayonnante qui s'est affichée, loin de son amoureux Romain Laulhe resté à la maison. Loin des yeux... mais certainement pas loin du coeur ! Sur Instagram, la jeune femme a adressé une tendre déclaration d'amour à sa moitié.

Camille Lou entourée de ses camarades de tournage et du jury

Camille Lou n'était pas au bras de son cher compagnon, mais elle était tout de même bien entourée. En effet, son camarade de tournage Samuel Allain Abitbol, Stéphane Strano, Maïtena Biraben, Alexandra Crucq, Christophe Héraut, Waly Dia, Jérémy Banster ainsi que Géraldine Naliato étaient également présents, tout comme les membres du jury Emmanuel Daucé, Natalie Carter, Lucas Gaudin, Eloise Lang, Anaide Rozam et Anne Charrier.

Rappelons que la joyeuse bande composée d'un producteur, d'une scénariste, d'un compositeur, d'une réalisatrice belge et de deux comédiennes aura pour mission, avec Guillaume de Tonquédec, de juger une sélection de vingt-cinq programmes. Parmi eux dix unitaires, six séries de 52 minutes, quatre séries de 26 minutes et cinq séries en format court. Un programme qui promet !