Camille Lou : Qui est son compagnon, le sportif Romain Laulhe ?

En juillet 2020, Camille Lou annonçait sa rupture avec son amoureux de longue date, le danseur et acrobate Gabriele Beddoni. "Parfois, on ne te demande pas ton avis. Il s'en va. Et ton monde s'écroule. Tu tombes, tu te fais très mal. Et tu te relèves, seule, et tu te rends compte qu'en fait, le monde est toujours là et qu'il est encore plus beau que ce que tu croyais", avait-elle écrit sur Instagram. Puis, en novembre dernier, la jolie blonde révélait avoir retrouvé l'amour dans les bras de Romain Laulhe, qui est loin d'être un inconnu...

Il a 35 ans, vient de Bayonne mais vit à Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais Romain est surtout célèbre parce qu'il est sportif de haut niveau. En effet, il est surfeur professionnel et a déjà une belle carrière. Le charmant compagnon de Camille Lou a été six fois champion de France, compte onze sélections en équipe de France, est ressorti vainqueur d'un World Qualifying Series 4 étoiles de la World Surf League. Il compte également, entre autres dans son palmarès, la place de quatrième en finale des championnats du monde junior ISA en Australie, celle de troisième au championnat du monde Open ISA par équipe en Afrique du Sud et a même été champion d'Europe par équipe à Jersey.

En bref, Romain Laulhe est bien connu dans le monde du surf. D'ailleurs, il propose de partager son expertise et de précieux conseils à de jeunes novices, ou pas, à travers des cours qu'il donne près de chez lui. Il faut dire qu'en plus de ses performances, le sportif a étudié ce sport. Il est diplômé d'un Master 2 Management des Organisations Sportives à Marseille II Sciences Po Aix, et est titulaire d'un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport, Activités Nautiques mention Surf (BPJEPS Surf), rien que ça !