Camille Lou en couple : elle officialise avec son homme, Romain

On imagine que Camille Lou et son compagnon Romain se retrouvent enfin après quelques semaines éloignés l'un de l'autre. Comme on peut le constater sur le compte Instagram du surfeur, il domptait des grosses vagues en Indonésie avec des amis, alors que l'actrice du Bazar de la charité (TF1) était atteinte du Covid-19. "Je suis hypocondriaque et maniaque du contrôle. Et pourtant je suis tombée malade. J'ai été testé positive au Covid. J'aurais pu faire n'importe quoi, ça n'aurait rien changé. Si je fais attention mais que toi, qui lis ce message, tu n'es pas prudent, et bah je fais tout ça pour rien. Gagner, c'est un travail d'équipe", avait-elle prévenu le 3 octobre dernier, avant que la deuxième vague ne s'intensifie.

Le 28 juillet dernier, Camille Lou annonçait sa rupture avec Gabriele Beddoni, acrobate et danseur italien. Ensemble depuis de longues années, ils avaient déjà travaillé ensemble dans la comédie musicale La légende du roi Arthur. À 28 ans, la jeune femme espérait pourtant fonder une famille avec Gabriele. "Notre relation, c'est beaucoup de distance, mais beaucoup d'amour. Moi, mon rêve, c'est de fonder une famille, pas de remplir un Stade de France ou de faire un film à Hollywood. Si ça arrivait, ce serait génial, mais ce n'est pas mon but ultime", avait-elle confié à Paris Match.