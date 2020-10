Camille Lou hypocondriaque, malade du Covid-19 : "J'ai une peur terrible"

L'année 2020 est ruinée pour tout le monde. Celle de Camille Lou est particulièrement éprouvante. Non seulement elle est malade, mais elle doit traverser cette épreuve seule... puisqu'elle s'est séparée de son compagnon, Gabriele Beddoni, au mois de juillet. Son monde s'est écroulé et l'artiste a soigneusement supprimé de son compte Instagram tous les souvenirs partagés avec son compagnon. Bien sûr, le bonheur ne se trouve pas que dans le couple. Pour l'heure, l'actrice aperçue dans Le Bazar de la charité se préoccupe de sa santé et de celle de tout son entourage. Elle assure aller bien malgré les circonstances et trouve le réconfort dans la fourrure si douce de son petit chien Nuts. Croisons les doigts pour que le Covid se fasse la malle au plus vite...