Camille Lou tacle Danse avec les stars : "En réalité, c'est du théâtre"

À seulement 27 ans, Camille Lou a déjà une jolie carrière à son actif. Révélée grâce à ses rôles dans les comédies musicales 1789, les amants de la Bastille et La Légende du roi Arthur, la jolie blonde s'est par la suite dirigée vers le petit écran et a une fois de plus démontré ses talents d'actrice avec les séries TF1 Les Bracelets rouges et plus récemment Le Bazar de la charité. Cette dernière fiction inspirée de faits réels a fait un véritable carton d'audiences en réunissant chaque semaine 6,5 millions de téléspectateurs. De quoi propulser Camille Lou au rang de superstar en un rien de temps. Et cette reconnaissance, la comédienne l'attendait depuis longtemps comme elle l'a confié au Figaro. "J'ai eu beaucoup de mal à me dire actrice. En France, on met tellement d'étiquettes que mes passages par la comédie musicale et la chanson étaient un frein pour devenir comédienne."

Vraisemblablement libérée de ces "étiquettes", Camille Lou ose désormais tout et n'a plus aucun tabou. D'ailleurs, elle s'est même permise de tacler le programme phare de la Une, Danse avec les stars, auquel elle a participé en 2016. D'après elle, la compétition est de "l'esbroufe". "On fait croire que l'on sait danser mais en réalité, c'est du théâtre" estime-t-elle. Il faut dire que Camille Lou garde un goût amer de son passage sur le parquet. En binôme à l'époque avec celui qui est devenu papa, Grégoire Lyonnet, elle regrettait en 2017 de ne plus avoir de contact. "Malheureusement, je n'ai plus de nouvelles" déclarait-elle à Télé Star. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. "Ultranostalgique" après avoir visionné les premiers épisodes de DALS 8, Camille Lou avait "fait un petit post" sur les réseaux sociaux. "Grégoire Lyonnet ne m'a pas répondu mais bon, c'est pas grave. Cela me fait un peu de peine quand même."

Camille Lou peut quoi qu'il en soit se consoler dans les bras de celui qui partage sa vie, Gabriele Beddoni, avec qui elle file le parfait amour depuis trois ans maintenant. À ses côtés, elle rêve de "fonder une famille". Un nouveau projet qui sera à coup sûr son meilleur rôle !