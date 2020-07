Camille Lou célibataire : triste annonce de sa rupture avec Gabriele

C'est une bien triste nouvelle qu'a annoncée Camille Lou sur Instagram, le 28 juillet 2020. La chanteuse de 28 ans a révélé qu'elle n'était plus en couple avec le danseur et acrobate Gabriele Beddoni.

Ses fans l'avaient compris ces dernières semaines, mais Camille Lou vient de le confirmer. Elle est de nouveau célibataire. Pour faire part de la nouvelle à ses abonnés, la candidate de la saison 7 de Danse avec les stars (2016) a posté une photo de vacances d'elle en train de regarder vers l'horizon, lunettes de soleil vissées sur le nez. "Parfois, on te demande pas ton avis. Il s'en va. Et ton monde s'écroule. Tu tombes, tu te fais très mal. Et tu te relèves, seule, et tu te rends compte qu'en fait, le monde est toujours là et qu'il est encore plus beau que ce que tu croyais", a-t-elle écrit en légende de son cliché pris par la chanteuse Fanny Leeb.

Très vite, ses fans lui ont souhaité bien du courage pour surmonter son chagrin. "Une illusion en moins, c'est une vérité en plus", "On avait compris et je suis triste pour vous, remettez-vous bien", "Le temps fait toujours son travail", a-t-on notamment pu lire.