Fabienne Carat prête trop tard pour avoir des enfants ? "Ce sera pour une autre vie..."

En annonçant son départ de Plus belle la vie au bout de quinze ans dans la peau de Samia Nassri, Fabienne Carat a créé une onde de choc. Elle est désormais appelée à s'expliquer un peu partout autour de cette décision. Mais lors de ses interviews, la comédienne de 41 ans suscite également les curiosités autour de sa vie privée. Et pour cause, elle révélait avoir divorcé de son ex compagnon en août dernier, après sept ans de mariage.

Un bouleversement qui arrive alors qu'elle était plus que jamais en proie au doute à l'idée de devenir maman pour la première fois. Un cap qu'elle n'a finalement toujours pas décidé de passer et encore moins en étant célibataire. "J'aurais envie de dire 'peut-être plus tard', car je commençais à peine à me sentir prête. Mais pour cela il faut avant tout une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui partage les mêmes envies au même moment. C'est compliqué...", a-t-elle confié dans les pages du nouveau numéro de Nous Deux.

Qu'on se rassure, Fabienne Carat est tout à fait en paix avec le fait de ne jamais avoir pouponné ainsi qu'avec l'idée que l'occasion ne se présentera peut-être jamais. "Je ne me mets pas la pression. Je n'ai pas de besoin viscéral d'avoir un enfant. Je pense que je n'en aurais pas et ce n'est pas grave, c'est comme ça. Ce sera pour une autre vie. J'ai la chance de vivre avec ma nièce : je m'en occupe, je soulage ma soeur et cela me rend très heureuse", se ravit-elle. Déjà interrogée sur le thème de la maternité dans le passé, elle avait avoué songer à l'adoption. Elle tient aujourd'hui le même discours. "Pourquoi pas ? Pour sauver un enfant. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons", a-t-elle envisagé.

Fabienne Carat a en tout cas davantage de certitudes du côté de sa vie professionnelle. Si elle quitte le Mistral, de nouveaux et nombreux projets l'attendent. Elle sera prochainement à l'écran dans Section de Recherches (TF1), a également publié Danse avec la vie..., son livre autobiographique en mai dernier, et travaille sur des chansons pour un nouvel album.