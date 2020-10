Fabienne Carat divine en cuir au côté de sa soeur pour soutenir Mika

Mika est sur tous les fronts en ce moment. Le 19 septembre dernier, le chanteur de 37 ans a donné un concert caritatif pour le Liban, d'où il est originaire. Comme de nombreuses personnes dans le monde, il a été bouleversé en découvrant les images de la double explosion survenue le 4 août 2020, à Beyrouth et a souhaité venir en aide au peuple libanais. Plus de 1 million d'euros ont été récoltés. Et jeudi 1er octobre, il a dévoilé un tout nouveau projet inattendu.

Mika a lancé sa collection de mouchoirs "Lotus by MIKA". Afin d'en faire la promotion, l'ancien coach de The Voice a organisé une soirée à l'Atelier des Lumières à Paris. Un événement haut en couleur comme l'artiste ! Les décors étaient en effet aux couleurs des boîtes de mouchoirs : violet, vert, rouge ou jaune.

Plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour soutenir Mika. Fabienne Carat était de la partie et a fait crépiter les flashs des photographes aux côtés de sa soeur Carole, de l'ancien footballeur professionnel Djibril Cissé ou de l'acteur Renaud Roussel. Et la star de Plus belle la vie (France 3) était radieuse et sublime. Elle avait misé sur une robe en cuir noire et des cuissardes. Afin d'accessoiriser sa tenue et mettre un peu de couleur, la belle brune fraîchement divorcée portait une ceinture marron clair.

Étaient également conviés Vincent Desagnat et Cartman. Tous deux ont pris plaisir à prendre la pose ensemble. Mika a aussi pu compter sur le danseur professionnel de Danse avec les stars Maxime Dereymez et sur la journaliste Aida Touihri.