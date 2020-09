Mika, son concert caritatif pour le Liban : un événement mondial exceptionnel !

Événement ce jeudi 17 septembre 2020. Alors que, d'ordinaire, les chaînes sont en guerre des audiences, notamment concernant les talk-show, elles ont pris la décision de s'unir pour la bonne cause autour d'une personnalité forte : Mika. Ce soir, le chanteur de 37 ans était dans C à vous sur France 5, puis dans Quotidien sur TMC afin de parler d'un projet qui lui tient à coeur : son concert caritatif pour le Liban.

Comme de nombreuses personnes dans le monde, Mika a été bouleversé en découvrant les images de la double explosion survenue le 4 août 2020, à Beyrouth. Un drame qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés."Je regarde et lis avec inquiétude, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s'est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le coeur (...) Mon coeur est avec Beyrouth et le Liban", réagissait-il notamment sur les réseaux sociaux après avoir appris la nouvelle. Sa tristesse était d'autant plus forte que le Liban est son pays de naissance.

Ne pouvant rester les bras croisés, Mika a fait le choix d'aider le peuple libanais en organisant un concert caritatif baptisé I Love Beirut. Un show en partenariat avec la plateforme GoFundMe, qui se charge de la collecte de fonds associée à l'opération (plus de 116 000 euros ont été collectés à ce jour). Il aura lieu en direct sur YouTube le 19 septembre prochain à partir de 21h et pourra être suivi sous quatre fuseaux horaires.Les bénéfices des dons et ventes de billets seront partagés entre l'antenne libanaise de la Croix-Rouge et Save the Children Liban. Pour l'occasion, de nombreux invités ont répondu présents pour également soutenir la cause. Les spectateurs retrouveront notamment Kylie Minogue, Louane, Rufus WrainWright, Fanny Ardant ou Salma Hayek.

A deux jours de cet événement, Mika s'est rendu sur les plateaux de C à vous et Quotidien comme l'ont annoncé les comptes officiels des émissions sur Twitter.