Explosions à Beyrouth : Mika annonce un grand concert caritatif

Mardi 4 août 2020, deux explosions ont ravagé le port de Beyrouth, au Liban, et ses environs. Un cratère de 43 mètres de profondeur a été engendré et ce sont des centaines de morts et des milliers de blessés qui ont été recensés. Cette tragique double explosion aurait été provoquée par la présence d'une cargaison de nitrate d'ammonium stockée depuis six ans et "sans mesures de précaution" dans le port. Depuis, la capitale du Liban suscite la pensée émue du monde entier. Les célébrités sont d'ailleurs nombreuses à avoir rendu hommage aux victimes, dont Mika, qui avait même délivré une lettre poignante exprimant son chagrin mais aussi sa colère à la suite de cette tragédie.

Décidé à agir pour le pays dans lequel il est né, le chanteur a pris l'initiative d'organiser un concert caritatif. Celui-ci, baptisé I Love Beirut, aura lieu en direct sur YouTube le 19 septembre prochain et pourra être suivi sous quatre fuseaux horaires. Les billets pour accéder à ce live seront affichés au prix de 10 euros et proposés à partir de lundi 24 août sur TicketMaster. En parallèle, une collecte de fonds sera lancée sur la plateforme GoFundMe. Tous les bénéfices seront partagés entre la Croix-Rouge et Save The Children Liban.

Dans une vidéo destinée à promouvoir l'événement, Mika déclare : "Après des années de guerre civile, de crise économique et de bouleversements politiques, cette explosion tragique est un choc. Bien que géographiquement loin, j'ai le coeur brisé quand je pense à toutes ces familles qui ont perdu leur toit, leurs moyens de subsistance et leurs proches dans cette catastrophe. J'ai voulu faire quelque chose pour apporter mon aide, de toutes les petites manières possibles. C'est pourquoi j'organise ce concert en direct, pour apporter un soutien au peuple libanais. Je ne doute pas que la ville se rétablira et que la vie unique de cette ville magique reprendra une fois de plus. Beyrouth est le lieu de ma naissance, fait partie de moi et sera toujours dans mon coeur. J'aime Beyrouth".

La destruction du port de Beyrouth annonce un très lourd impact sur le pays, qui en dépend fortement pour l'importation de produits essentiels. Les dons aideront également à financer des interventions d'urgence immédiates et une réhabilitation plus large sur le long terme.