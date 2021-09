Fabienne Carat enceinte de 7 mois et célibataire : "Je pense que le papa n'était pas prêt"

Ca y est ! Fabienne Carat (42 ans) évoque pour la première fois sa grossesse. L'actrice ex-star de Plus belle la vie, qui est enceinte de son premier enfant, a attendu sept mois pour le faire.

"C'est certainement par pudeur que je ne me suis pas exposée. Je craignais de ne pas être prête, de ne pas être à la hauteur. Je me disais que si je m'habillais de façon plus moulante, il faudrait que j'assume et que je me dise 'c'est vraiment vrai'. Et puis je savais que je devrais faire face à des questions auxquelles je ne saurais peut-être pas quoi répondre. Mais là je me sens prête à en parler car je me sens bien", déclare-t-elle à Femme Actuelle et on peut la comprendre. Elle à qui on avait dit qu'il serait difficile d'avoir un enfant partage donc aujourd'hui son bonheur qualifie cette grossesse de "naturelle et miraculeuse". "C'est quasiment un don du ciel", ajoute-t-elle.

Le père est une personne extraordinaire mais nous n'étions pas préparés à cet événement

Celle que l'on retrouve dans Section de recherches évoque aussi, et c'est ce qu'on attendait, le papa du bébé. Et visiblement tout n'est pas simple avec lui. "Le père est une personne extraordinaire mais nous n'étions pas préparés à cet événement. Moi, je sentais déjà la vie en moi, il fallait que je me sente prête. Je pense que lui ne l'était pas." Et de conclure : "Pour l'instant je me considère célibataire."

Epanouie et heureuse de cette grossesse qui se passe très bien - à part le premier mois où elle était très fatiguée et a connu de gros vomissements (sur une journée mais vintg fois), l'actrice s'apprête à préparer la chambre de son enfant. Et elle peut compter sur le soutien de sa soeur Carole (vue au côté de Stéphane Plaza sur M6) : "Ma soeur est architecte décoratrice d'intérieur, je lui ai donné le défi de transformer ce bureau en chambre." On a hâte de voir le résultat !