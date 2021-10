Fabienne Carat enceinte et célibataire : elle en dit plus sur le père, le mystère levé

Dans deux mois, Fabienne Carat donnera naissance à un adorable bébé. En effet, à 42 ans, la comédienne de Section de recherches (TF1) est enceinte de son tout premier enfant. C'est en maman célibataire qu'elle se présente. Et si l'identité du père reste un mystère, la jolie brune en dit un peu plus auprès de nos confrères du magazine Public, ce vendredi 1er octobre 2021.

Pas question pour Fabienne Carat de donner le nom du papa de son enfant. Toutefois, elle donne quelques indices. "C'était une très belle histoire d'amitié qui s'est transformée en très belle histoire... Mais pour le moment, je suis maman célibataire. Chacun aura sa place en tant que parent", lance-t-elle. Le père du bébé est en réalité un homme avec qui elle avait initialement de forts liens d'amitié.

Aujourd'hui, c'est fini. Et l'ancienne star de Plus belle la vie (France 3) assure n'avoir "aucune rancoeur". "Je ne suis pas comme ça, je suis de nature optimiste, donc tout va bien. J'ai toujours eu une vie un peu rock and roll, assez décalée. Normalement, on rencontre l'amour, on se marie, on a un enfant. Moi, je ferai peut-être tout dans le désordre ! Mais l'essentiel est d'y arriver, confie-t-elle. Et je ne sais pas si les schémas plus simples me conviendraient... En quittant mon Sud-Ouest natal pour faire ce métier, j'ai signé pour une vie 'non standard'. Et cette vie, je lui fais confiance. Même en traversant des choses difficiles, je sais que j'arriverai à positiver et à voir les épreuves comme des cadeaux qui servent à grandir."

Future maman célibataire, mais pas seule dans l'éducation de son bébé. Après avoir annoncé sa grossesse à "la personne concernée", elle a révélé la belle nouvelle à sa soeur Carole qui "[l']aide beaucoup" et avec qui elle a acheté un superbe appartement parisien déniché par Stéphane Plaza. "Le fait de vivre avec sa fille de 2 ans rend les choses concrètes. C'est un bon entraînement", déclare-t-elle. Nul doute que la douce Fabienne Carat fera une merveilleuse maman.

L'interview de Fabienne Carat est à retrouver en intégralité dans le magazine Public, actuellement en kiosques.