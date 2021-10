Anne Sila (The Voice) et son coach Florent Pagny : joyeuses retrouvailles dans Vivement dimanche

Qui dit dimanche, dit nouveaux numéros de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Michel Drucker était une fois de plus assis sur son fameux canapé rouge afin de revenir avec les personnalités conviées sur leur actualité.

Grand bonheur pour les fans de The Voice, Anne Sila était sur le plateau de Vivement dimanche. Six jours après sa victoire à l'édition All Stars, la chanteuse a sorti son troisième album A nos coeurs (le 29 octobre 2021). Une nouvelle pépite qu'elle a créée durant le confinement. Elle y propose un mix de pop et de chansons jazz pour parler d'amour. A l'occasion de sa venue dans l'émission de France 2 ce dimanche 31 octobre, elle a eu la joie de retrouver son coach, Florent Pagny.

Serge Lama, accompagnée de sa femme Luana avant son arrivée sur le plateau, a aussi fait le déplacement au Studio Gabriel. Le chanteur de 78 ans est celui qui a écrit le titre L'avenir, pour Florent Pagny. Une première collaboration dont les deux grands artistes se feront un plaisir de parler. Enfin, Michel Drucker a pu compter sur le caricaturiste Emmanuel Chaunu.

Puis dans Vivement dimanche prochain, ce sont Cyril Hanouna et Christophe Barbier qui évoqueront leur collaboration pour le livre sociétal Ce que m'ont dit les Français (paru le 6 octobre, aux éditions Fayard). Le docteur Brigitte Milhau, qui travaille pour CNEWS a également accepté l'invitation de Michel Drucker. Enfin, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver l'humoriste Anne Roumanoff, de retour avec son spectacle Tout va presque bien, et le mentaliste Viktor Vincent.