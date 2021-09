Cyril Hanouna bientôt candidat à la Présidentielle ? Il met fin au suspense...

Le 6 octobre prochain, Cyril Hanouna sortira son livre Ce que m'ont dit les Français, écrit avec Christophe Barbier. Il s'agit d'une analyse politique sur le quinquennat d'Emmanuel Macron comparé à celui de l'animateur lui-même à l'antenne, depuis qu'il a intégré dans ses émissions des faits de société brûlants. Une initiative qui s'est mise en place tout naturellement alors qu'il souhaitait davantage participer au dialogue démocratique et surtout faire participer. "J'ai compris que les gens cherchaient un espace de liberté. Et surtout, ils voulaient se faire entendre", a-t-il déclaré lors d'un long entretien pour Paris Match, paru ce jeudi 30 septembre 2021.

Et Cyril Hanouna les a entendus, invitant successivement des personnes d'horizons différentes, parfois désespérées, à défendre leurs causes. Tout a commencé avec les gilets jaunes en 2018, la première crise dont l'animateur s'est emparé. S'en est suivie de nombreux débats sur toutes les affaires qui ont pu secouer le pays à la fois dans Touche pas à mon poste que dans Balance ton post sur C8. Ces prises de paroles représentent une bouffée d'air frais pour les téléspectateurs mais un problème pour "les décideurs" comme il appelle les ministres et autres personnalités politiques, lesquels ne l'ont pas toujours pris au sérieux. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire abstraction du phénomène Hanouna, qui réunit près de 2 millions de Français chaque soir devant leurs écrans. Résultat, ça se bouscule sur son plateau. "Manuel Valls est venu. Xavier Bertrand sera mon invité prochainement. J'ai un accord de principe avec Valérie Pécresse", a-t-il listé pour nos confrères. Même Anne Hidalgo, avec qui "il devient fou" tant ce n'est pas le grand amour, aurait accepté de le rencontrer pour un café. Sans oublier l'actuel président, Emmanuel Macron, auprès de qui le contact est régulier. "Quand il m'envoie un SMS, il me demande comment je sens la situation. Il est très à l'écoute et me laisse parler", reconnaît Cyril Hanouna.

Alors, candidat à la Présidentielle ?

Rassembler oui mais présider en revanche, pas question ! "Ce n'est pas ma place. Candidat à la présidentielle, c'est le pire métier du monde. Je suis heureux de faire mes émissions et d'écrire ce livre. Je préfère mon rôle de médiateur et continuer à faire mes tournois de padel!", a-t-il répondu à la question que tout le monde se pose depuis plusieurs mois. Avant de retourner à ses tournois, Cyril Hanouna a quand même du pain sur la planche, notamment avec le lancement prochain de sa nouvelle émission politique, intitulée Déjà à vous de voter et où pas moins de deux cents Français feront face aux candidats aux Présidentielles 2022. Car pour l'animateur, c'est simple : "on s'en sortira par le dialogue."

L'intégralité de l'interview de Cyril Hanouna est à retrouver dans le numéro du 30 septembre 2021 de Paris Match.