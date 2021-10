Eva Longoria : Son fils Santiago gâche sa photo de famille

Maman poule assumée, Eva Longoria partage régulièrement des photos de son petit garçon. Qu'elle soit de sortie à l'autre bout du pays ou qu'elle passe une journée en pyjama... L'épouse de l'homme d'affaires mexicain José Antonio Bastón, est toujours accompagnée de son enfant.

Pour preuve, en novembre dernier, la mère de famille avait d'ailleurs partagé les coulisses de sa séance de sport à la maison. Et pour brûler des calories en bonne condition, elle a pu compter sur le soutien de son jeune coach."J'ai essayé une nouvelle manière de m'entraîner aujourd'hui et Santi voulait participer ! Désolé @elsamariecollins j'ai un nouveau prof", avait-elle mentionné en légende. Un joli moment entre mère et fils où les internautes ont pu apercevoir Santiago tenir tendrement la main de sa maman.