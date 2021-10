Eva Longoria, "vilain petit canard" de sa fratrie : ses soeurs sont toutes blondes aux yeux bleus !

Eva Longoria était l'invitée de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, ce vendredi 29 octobre. L'actrice américaine est à Paris pour son association, The Global Gift Foundation, qui vient en aide aux femmes, enfants et famille défavorisées dans le monde et qui donnera un grand gala samedi 30 octobre au Four Seasons George V. c'est Cyril Hanouna qui animera cette soirée d'exception avec Fabienne Carat en co-présentatrice, en présence de Line Renaud, invitée d'honneur, Gims, président d'honneur de la Global Gift Foundation, Fabienne Carat et l'acteur de la série Prison Break Amaury Nolasco. Sur le plateau de TPMP, la philanthrope de 46 ans, qui était accompagnée de son amie Maria Bravo, co-présidente de l'association, a dévoilé que, plus jeune, elle était surnommée le "vilain petit canard" par sa famille !

"Nous étions quatre filles à la maison et je suis la plus petite. Mes soeurs sont toutes blondes aux yeux bleus. Quand je suis née, on m'appelait la petite moche, le vilain petit canard. Donc, il fallait que je sois drôle, vu que j'étais moche !", a raconté l'épouse de l'homme d'affaires mexicain José Baston.