Tony Parker emmène Alizé Lim dans sa station de ski : escapade enneigée en amoureux

C'est l'heure des vacances de Noël et elles riment avec sport d'hiver cette année pour Tony Parker et sa compagne Alizé Lim. Les deux anciens sportifs, officiellement en couple depuis mars 2021, ne se quittent plus depuis plusieurs mois et enchaînent les activités à deux. Et quoi de plus normal en cette période des fêtes que d'aller faire un tour au ski. Ce qui l'est peut-être un peu moins, c'est que l'un des deux possède deux stations ! En effet, en mai 2019, Tony Parker a racheté les stations de sports d'hiver de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors, situées dans les Alpes, non loin de Grenoble. L'occasion idéale d'emmener son amoureuse sur les pistes enneigées de ces deux stations voisines. Et les deux tourtereaux n'ont pas hésité à partager cette belle expérience avec leurs fans sur les réseaux sociaux, en images (voir notre diaporama).

Si les premiers pas ont semblé difficiles, notamment l'enfilage des chaussures de ski, une fois sur les pistes, tout s'est bien passé. Sous un soleil radieux, Tony Parker et Alizé Lim ont pu profiter d'une magnifique journée de ski hier. Si l'ancienne tenniswoman de 31 ans semble à l'aise sur ses skis, c'est moins le cas pour l'ex d'Eva Longoria. Sur une courte vidéo on peut l'entendre dire en anglais "La difficulté est réelle", même s'il apparaît plutôt sûr de lui, finissant même par un petit schuss.

Après une pause déjeuner bien méritée autour d'une assiette de frites et d'un verre de cidre, le retour sur les skis s'est avéré plutôt compliqué pour Tony Parker. "La première descente juste après avoir mangé", écrit-il sur une vidéo où on le voit essayer de remonter sur ses skis. Mais tout s'est bien passé et les deux anciens sportifs ont passé une belle journée à deux, prenant des selfies sur les pistes ou à l'orée du bois.

Un très beau moment à deux pour Tony et Alizé, visiblement amoureux de la montagne. Après les sports extrêmes cet été, le couple a bel et bien une passion commune pour le dépassement de soi !