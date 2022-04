Eva Longoria : Sourires craquants et câlins avec son fils Santi, qui a bien grandi !

Après plusieurs années à chercher l'homme de sa vie, deux divorces dont l'un très médiatique avec Tony Parker, il semblerait qu'Eva Longoria ait enfin fini par trouver le bonheur ! L'actrice, en couple depuis 2013 avec l'homme d'affaires Jose Antonio Baston, ne quitte jamais leur fils, le petit Santiago, né en juin 2018.

Récemment, tous deux sont d'ailleurs partis en vacances au soleil et en ont profité pour multiplier les photos ensemble, alternant câlins et grimaces. Une belle complicité mère-fils entre l'actrice de Desperate Housewives et son fils de trois ans et demi qui a ému les internautes. Ceux-ci ont d'ailleurs remarqué à quel point le petit garçon a grandi et ressemble de plus en plus à sa maman !