Madison De La Garza (Desperate Housewives) : Le craquage capillaire de Juanita !

Capillairement parlant, le confinement n'a fait du bien à personne. Si certains ont tenté de venir en aide à leur cuir chevelu en se lançant dans une cure de sébum – une catastrophe interplanétaire selon Cristina Cordula herself –, beaucoup ont craqué pour un petit coup de tondeuse ou une couleur fantaisie. En France, le peuple peut à nouveau se rendre en salon depuis le 11 mai 2020 pour rectifier le tir ou s'alléger de quelques grammes. Mais en Amérique, l'enfermement est toujours de rigueur. C'est ainsi que, sur un petit coup de tête, Madison De La Garza a dévoilé une impressionnante crinière de flamme après avoir adopté une teinte rouge. Incandescent...

"Flounder, don't be such a guppy !", écrit-elle en guise de légende, référence à la version originale de La Petite Sirène – cette scène où Ariel se moque de Polochon qui a peur de visiter l'épave habitée par un requin. Et il est vrai qu'entre Madison De La Garza et l'héroïne des films marins, il y a désormais une certaine ressemblance ! Mais ce n'est pas l'écurie Disney qui a présenté la comédienne au grand public. Comme vous le savez, la jeune femme a incarné la joviale Juanita Solis dans la série Desperate Housewives, auprès d'Eva Longoria pendant quatre ans... avant de devenir relativement méconnaissable !