Eva Longoria arrivée à Cannes : sublime dans une robe moulante et en bikini

Après deux années perturbées et marquées par la crise sanitaire, le Festival de Cannes reprend ses droits à compter de ce mardi 17 mai 2022. Il s'agit en effet de la date de l'ouverture de cette 75e édition lors de laquelle la planète cinéma va pouvoir retrouver ses habitudes sur la Côte d'Azur. Eva Longoria est justement arrivée la veille, ce lundi, pour être sûre de proprement s'acclimater à l'effervescence de l'événement. La comédienne a naturellement été reçue comme une reine dans l'hôtel de luxe où elle réside, avec vue sur la croisette. Et une fois installée, elle a pris le temps de se faire plaisir.

Restaurant avec son mari et père de son fils, l'homme d'affaires Jose Antonio Baston, remise en forme avec une petite séance de course dans les rues de Cannes ou encore bronzette dans un bikini XXS pour parfaire son teint déjà hâlé... Eva Longoria a passé une première journée de rêve comme en témoignent ses stories Instagram.



Et la soirée a été tout aussi réussie à en croire la suite de ses publications éphémères. En effet, la star inoubliable dans Desperate Housewives est allée dîner dans un restaurant gastronomique avec des amis, dont l'acteur Amaury Nolasco (Prison Break) avec qui elle s'est volontiers affichée très complice. Pour cette première soirée cannoise, Eva Longoria a d'ores et déjà sorti le grand jeu en dégainant une robe longue, sans manches et très moulante. Au moment de prendre la pose en tenue sur le balcon de sa chambre d'hôtel, l'ex-femme de Tony Parker apparaît tout simplement magnifique. (Voir notre diaporama).