Leïla Bekhti prête à dévoiler ses trois enfants ? Elle répond sans détour !

Leïla Bekhti est une actrice des plus populaires en France mais qui n'est pas une habituée des magazines people. La comédienne de 38 ans, révélée dans Un prophète avant d'exploser dans Tout ce qui brille, reste bien loin des projecteurs lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Mariée à Tahar Rahim, ils forment l'un des couples les plus secrets, et attise ainsi toutes les curiosités. Parents de trois enfants (Souleiman né en 2017, une petite fille dont la date de naissance est inconnue et un troisième enfant né en 2021 dont on ignore le sexe), Leïla Bekhti et Tahar Rahim entendent bien les préserver de toute notoriété.

C'est dans les colonnes de Vanity Fair ce mardi 24 mai 2022 que l'actrice a accepté de se livrer comme rarement. L'occasion pour Leïla Bekhti de révéler, comme attendu, qu'elle n'est pas près de montrer ses enfants. "Montrer mes enfants, je ne le ferais pas, explique-t-elle. Même pas un bout de leur pied." Si la star utilise les réseaux sociaux, pas question pour elle de dévoiler sa vie, elle sait trier. "Le rapport que j'entretiens avec les réseaux sociaux est étrange", fait-elle savoir. Et s'il lui arrive de poster des blagues ou s'indigner, elle ne partage pas ses dernières vacances. "Je ne veux pas raconter ma vie, affirme l'épouse de Tahar Rahim. Par exemple, on ne sait jamais où je pars en vacances ni avec qui."