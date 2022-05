Leïla Bekhti jamais sans ses enfants : elle révèle ce que leur apportent leurs "voyages" ensemble

Mère protectrice, Leïla Bekhti tient à préserver sa vie privée au maximum, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de ses enfants. Ce n'est que très rarement que l'actrice et épouse de Tahar Rahim accepte de les évoquer. Cette semaine dans Télé 7 Jours, Leïla Bekhti a fait une exception le temps de quelques rares confidences. Mère de trois enfants (Souleiman né en 2017, une petite fille dont la date de naissance est inconnue et un troisième enfant né en 2021 dont on ignore le sexe), l'actrice que l'on retrouve dans la série Le Flambeau, ce lundi 23 mai 2022 sur Canal+, avoue emmener au maximum ses enfants avec elle. "Mes enfants voyagent avec moi, ce sont mes sacs à dos, fait savoir Leïla Bekhti. Je me souviens de mes premiers voyages, petite, et de l'ouverture d'esprit qu'ils m'ont apporté."

L'actrice, proche de Jonathan Cohen, Adèle Exarchopoulos et Géraldine Nakache, confie qu'elle souhaite que ses enfants soient "curieux". "Mais, surtout, qu'ils soient capables de s'adapter à toutes les situations", livre Leïla Bekhti. Et si elle affiche souvent un courage à toute épreuve, la comédienne et mère de famille reconnaît son talon d'Achille : ses enfants. À la question "Ce qui l'a fait hurler de peur", elle répond sans détour : "Tout ce qui pourrait arriver de mal à mes enfants. Je n'ai peur que pour eux." Elle a également accepté de révéler quelques secrets de son quotidien avec son époux.

"Ce qui est formidable, c'est que Tahar et moi, nous nous comprenons, car nous faisons le même métier. Quand l'un des deux n'est pas là, l'autre gère. Maintenant, quand l'un de nos trois enfants en bas âge réclame de se faire changer sa couche, il se fiche pas mal de savoir que papa tourne avec Ridley Scott ! Qu'on le veuille ou non, le quotidien nous rattrape. Moi j'ai besoin de vivre ce quotidien pour faire vivre mes personnages", a-t-elle déclaré à nos confrères de Télé 7 Jours. Si elle est à l'affiche de la comédie délirante Le Flambeau, de Jonathan Cohen, Leïla Bekhti prépare également activement son premier film en tant que réalisatrice, À nous regarder, ils s'habitueront.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Leïla Bekhti dans le magazine Télé 7 Jours, en vente à partir du lundi 23 mai 2022.