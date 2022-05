"Heureusement qu'elle sait" : Tahar Rahim reconnaissant envers sa femme Leïla Bekhti, il s'explique

Après Désigné coupable au cinéma et la série Le Serpent sur Netflix, Tahar Rahim est déjà de retour pour le plus grand plaisir du public. Il joue dans Don Juan, au côté de Virginie Efira, attendu le 23 mai et présenté à Cannes Première lors du Festival. Il s'est confié en interview pour le magazine Paris Match, évoquant sa carrière au succès fulgurant et comment il gère son absence auprès de son clan.

Révélé par Un prophète de Jacques Audiard, le comédien Tahar Rahim a depuis pris place à bord d'une fusée qui a fait décoller sa carrière vers les sommets. A tel point qu'il a même décroché deux nominations à cérémonie américaine des Golden Globes. Mais cette frénésie de tournages aux quatre coins du monde peut avoir des conséquences : prendre la grosse tête, être absent pour les siens... Par chance, il peut compter sur son épouse Leïla Bekhti. "L'entourage, on a tendance à entendre que ça te permet de garder les pieds sur terre, mais à plus de 40 ans, si tu prends le melon, c'est qu'il y a un soucis ! Tu es censé avoir compris ce que c'était la célébrité. Donc, à ce stade, les proches sont là pour aider à affronter l'adversité, la pression, la vraie vie", dit-il.

Et Tahar Rahim, marié depuis 2010 à Leïla Bekhti, d'ajouter : "On traverse nous aussi les mêmes épreuves que tout le monde. Et quand ta femme fait le même métier, l'avantage, c'est qu'elle sait ce que ça implique. Je suis parti huit mois pour Le Serpent puis Désigné Coupable... C'est énorme ! C'est dur pour moi, dur pour ma famille, et là, heureusement, qu'elle sait." En effet, la comédienne peut elle aussi témoigner de la solitude quand on tourne loin des siens pendant longtemps puisqu'elle a notamment passé 4 mois en Laponie pour les besoins de la série Jour polaire. Nul doute que le couple arrive à s'organiser en fonction des tournages de l'un et de l'autre, notamment pour s'occuper de ses trois enfants. En 2017, les amoureux ont accueilli un petit garçon, en 2020 c'est une petite fille qui est venue les combler de bonheur et, en 2021, un autre bébé surprise a aussi pointé le bout de son nez !

L'interview intégrale de Tahar Rahim est à retrouver dans Paris Match, dans les kiosques le 12 mai 2022.