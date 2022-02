Leïla Bekhti et Tahar Rahim en couple : leur attirance a été immédiate, elle raconte

Il a fallu attendre la sortie de la série Netflix The Eddy en 2020 pour retrouver Leïla Bekhti et Tahar Rahim réunis à l'écran. "C'est fou quand on y pense : sur Un Prophète, on se rencontre, et sur The Eddy, on crée une vie. J'étais enceinte sur le tournage et je ne l'ai découvert qu'à la fin", avait-elle confié à l'époque au magazine Madame Figaro. Est donc arrivée une petite fille en février 2020 et un troisième enfant surprise, né moins d'un an après.