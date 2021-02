Leïla Bekhti et Tahar Rahim parents pour la 2e fois : "Ma fille a eu un peu d'avance..."

Carnet rose ! Leïla Bekhti et Tahar Rahim ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille. Comme l'a révélé l'acteur de Samba lors d'une interview à Madame Figaro publiée le vendredi 19 février 2021, leur fille est née prématurée, pile au moment où il devait tourner Designé coupable avec Jodie Foster. Grâce à un coup du destin, il a pu accueillir sa fille avec sérénité.

"Les instants que nous vivons sont trop précieux. C'est un équilibre difficile à trouver, mais parfois les dieux interviennent : ils l'ont fait pour Tahar quand son bébé est né", a expliqué Jodie Foster dans une interview croisée au Madame Figaro. "Ma fille a eu un peu d'avance et elle est arrivée alors que je devais encore tourner plusieurs jours dans Désigné coupable. Mais Jodie est tombée malade, cela a stoppé le tournage et m'a permis d'être là le jour J", a révélé Tahar Rahim, annonçant ainsi la naissance de son deuxième enfant avec Leïla Bekhti.

L'actrice avait annoncé l'arrivée de son deuxième enfant le 15 novembre 2019, dans les pages de Madame Figaro. "Je suis enceinte et heureuse", confiait-elle avec tendresse. Mais depuis, plus rien... Pas d'annonce de naissance, pourtant très attendue. Leïla Bekhti et Tahar Rahim se sont rencontrés en 2007 sur le tournage d'Un prophète (sorti en 2009), le film qui a révélé l'acteur au grand public. Mariés depuis bientôt onze ans, ils avaient déjà accueilli un petit garçon prénommé Souleiman (3 ans).