"Il était là, et c'était comme ça" : Leïla Bekhti parle pour la première fois de son bébé surprise

Leïla Bekhti croule sous les projets et enchaîne les déplacements. Il n'y a qu'à voir son agenda surchargé de ces derniers jours. Le 17 septembre dernier, elle se trouvait au Festival de la Rochelle pour défendre La vengeance au triple galop (Canal +) - qui a remporté le prix de la Meilleure comédie - aux côtés d'Audrey Lamy, Alex Lutz et Guillaume Gallienne. Puis deux jours plus tard, le 19 septembre donc, elle foulait le tapis rouge du 69e Festival international du film de San Sebastian - sublime en rouge - pour défendre Les Intranquilles, de Joachim Lafosse (en salles le 20 octobre prochain). Et dans ce quotidien déjà très fou s'ajoutent trois enfants en bas âge.

Pour la toute première fois, Leïla Bekhti se confie sur l'arrivée secrète de son troisième enfant, que Paris Match avait révélée en juin dernier. Un bébé surprise puisque la star de Tout ce qui brille ne s'était jamais montrée officiellement enceinte. L'actrice de 37 ans, mariée depuis 2010 à Tahar Rahim, évoque ce troisième enfant qu'elle n'avait pas prévu dans les pages du nouveau numéro de Psychologies (dont elle fait la couverture).

Trois enfants en quatre ans

"Si on m'avait dit que j'accoucherais deux fois la même année, que j'aurais trois enfants en quatre ans, et que, sur la même période, je tournerais dix films... J'aurais dit : 'Pouce, je ne suis pas capable'", avoue-t-elle en toute sincérité. Mais impossible de ne pas avoir ce troisième enfant qui a pointé le bout de son nez par surprise. "Sur le coup, l'annonce de ma dernière grossesse a été un choc, un chamboulement du corps, du cerveau, de tout... Mais ce bébé était là, et c'était comme ça", poursuit l'égérie L'Oréal.

Leïla Bekthi a trouvé un nouvel équilibre avec son mari dans ce qu'elle appelle elle-même un "joyeux bordel" : "Ma vie m'ancre, et avec trois enfants en bas âge, c'est un joyeux bordel - moi qui avais vachement peur de journées qui se ressemblent...Ça me fait du bien."

Avec trois enfants aussi rapprochés, Leïla Bekthi ne connaîtra jamais l'ennui et c'est tant mieux.

L'intégralité de l'interview de Leïla Bekthi est à retrouver dans Psychologies, numéro d'octobre 2021.