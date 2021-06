Leïla Bekhti maman pour la 3e fois : un bébé surprise avec Tahar Rahim !

"Française d'origine algérienne, mariée, trois enfants, amoureuse et actrice, Leïla Bekhti est une virtuose du changement de rôle". Voilà comment Paris Match introduit l'actrice, annonçant au passage la naissance de son troisième enfant, dans le plus grand des secrets. Très discrète sur sa vie avec l'acteur Tahar Rahim, la comédienne aurait bien profité des mois de confinement pour cacher sa grossesse. Une nouvelle très heureuse.

Déjà en février dernier - alors que Leïla Bekhti devait être enceinte -, Tahar Rahim annonçait au cours d'une interview au Madame Figaro que sa fille était arrivée avec "un peu d'avance". "Ma fille a eu un peu d'avance et elle est arrivée alors que je devais encore tourner plusieurs jours dans Désigné coupable. Mais Jodie est tombée malade, cela a stoppé le tournage et m'a permis d'être là le jour J", confiait l'acteur. Un coup du destin qui lui avait permis de tourner avec Jodie Foster et d'ainsi décrocher une nomination aux Golden Globes.

Mariés depuis onze années, Leïla Bekhti et Tahar Rahim étaient déjà devenus parents en 2017, d'un petit garçon prénommé Souleiman (3 ans). Dans l'entretien à Paris Match où la naissance de son troisième enfant est révélé, l'actrice revient sur sa rencontre avec son époux, lors du tournage du film Un Prophète en 2008. "Je suis arrivée à la fin, pour quatre jours seulement. Tahar a compris que je stressais, et il a été super bienveillant avec moi. J'ai bien remarqué qu'on ne se laissait pas indifférents, mais nous n'avions pas la tête à ça. Nous avons pris notre temps, comme si nous voulions entamer patiemment une belle qui serait l'ultime", se souvient-elle.

De là est née une relation forte et épanouissante. "Je me souviens d'un regard de lui, à un moment très douloureux. Je me suis dit que cet échange muet nous liait pour toujours." Fière de ses origines algériennes, Leïla Bekhti se sent également profondément française. Un héritage culturel qu'elle s'efforce de transmettre à ses trois enfants : "Quand on ne sait pas d'où l'on vient, comment savoir où aller ? Mes origines sont très importantes pour moi. Je veux transmettre à mes enfants que la différence est une richesse".

Retrouvez l'entretien de Leïla Bekhti en intégralité dans le dernier numéro de Paris Match.