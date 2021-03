Leïla Bekhti "fière" de Tahar Rahim : son rare et tendre message de soutien, malgré la déception

Une décision incomprise. Hier, l'Académie des Oscars dévoilait les noms des nominés de sa 93e édition. On découvrait qu'un film français prometteur, Désigné coupable, avait été boudé par la cérémonie. Ainsi, Jodie Foster et Tahar Rahim s'illustrent par leur absence.

Leïla Bekhti, mariée depuis plus de dix ans à l'acteur, ne pourrait pas être plus fière de Tahar Rahim. Sur les réseaux sociaux, la comédienne a rappelé son soutien indéfectible. "Fière de toi, le rêve continue", a-t-elle tendrement écrit sur Instagram, légendant une photo de son homme en noir et blanc. Assis sur une chaise de jardin, torse nu, l'acteur semble rire aux éclats lors d'un jour de vacances.

L'occasion pour plusieurs de leurs amis de leur souhaiter le meilleur. "Amour et admiration depuis longtemps et pour toujours. Vive Tahar Rahim. Vive le cinéma", a écrit Marina Foïs, la cinglante maîtresse de cérémonie des César 2021. Géraldine Nakache, Laura Smet, Adele Exarchopoulos, Reda Kateb, Jonathan Cohen, Noémie Lenoir... ils ont tous exprimé leur tendresse envers Tahar Rahim.