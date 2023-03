"Sur place, je n'ai pas..." : Tahar Rahim se fait enfin entendre sur l'interruption des César 2023

Le 24 février dernier s'est déroulée la 48e cérémonie des César, à l'Olympia. Un événement présidé par l'acteur Tahar Rahim. Révélé en 2010 dans le film Un prophète de Jacques Audiard, qui lui a permis de rafler les statuettes de Meilleur Acteur et de Meilleur Espoir Masculin, le mari de Leïla Bekhti, avec qui il a trois enfants, s'était réjoui sur Instagram quelques mois avant la cérémonie d'apprendre que c'est lui qui avait été choisi pour occuper cette fonction. Il s'était dit "honoré" qu'un tel rôle lui soit confié.

C'est donc avec beaucoup d'excitation et d'enthousiasme qu'il a appliqué sa tâche le jour j. Mais ce qu'il n'avait sans doute pas prévu, c'est cette interruption inattendue du programme par Canal+, qui est intervenue juste après qu'une femme engagée dans la cause environnementale et parée d'un t-shirt sur lequel on pouvait lire "We have 761 days left" a fait irruption sur scène. De quoi surprendre et décontenancer Ahmed Sylla, qui était en train de s'adresser au public en tant que maître de cérémonie, avec Léa Drucker . Mais ce jeudi 16 mars, pour Le Parisien, Tahar Rahim a révélé, en toute sincérité, qu'il ne s'était pas rendu compte de la situation sur le moment.

Une maladresse

"Sur place, je n'ai pas su qu'ils avaient coupé l'antenne. C'était une maladresse : il y a eu tellement d'interruptions dans le passé... Pour moi, les César sont un endroit où on parle de cinéma, mais tout le monde est concerné par l'avenir de notre planète", a-t-il expliqué à nos confrères . Pour rappel, cet incident avait provoqué de nombreuses réaction de la part des internautes. Pourquoi la chaine Canal+ a-t-elle choisi d'interrompre le direct pendant quelques minutes ? Après la cérémonie, l'Académie des César avait adressé un courriel à ses membres afin de s'expliquer.

"L'Académie des César, en plein accord avec Canal+, a toujours souhaité que la Cérémonie des César se déroule en vrai direct, sans aucun différé. Ce fut le cas vendredi dernier comme lors des Cérémonies précédentes. Cela "s'accompagne d'un protocole particulier : celui de l'interruption du direct dès lors qu'une personne extérieure à la cérémonie fait irruption sur scène. Ce protocole, mis en place d'un commun accord entre Canal+ et le Bureau de l'Académie répond à des raisons de sécurité inhérentes au direct", avait alors répondu l'organisme.

À noter que la cérémonie avait repris son cours dans la foulée, et que quelques moments plus tard, Benoit Magimel remportait son deuxième césar d'affilée du meilleur acteur. Un record !