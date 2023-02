Tahar Rahim marié à Leïla Bekhti : cette décision ferme que l'acteur a prise vis-à-vis de sa femme

En l'espace de quatre années, Tahar Rahim et Leïla Bekhti sont devenus parents de trois enfants ! D'heureux événements qui se sont donc enchaînés pour le couple aussi discret que glamour. En effet, mariés en 2010, après s'être rencontrés sur le tournage du chef d'oeuvre de Jacques AudiardUn prophète, sorti en 2009, les deux comédiens ont accueilli les naissances de Souleymane, né en 2017, puis d'une petite fille née en 2020 et d'un troisième enfant arrivé un an plus tard. Des séismes émotionnels qui ont entraîné l'acteur césarisé à prendre une décision importante.

Dans son interview pour le magazine Variety en 2022, Tahar Rahim était revenu sur sa brillante carrière, notamment marquée par ses performances hors des frontières françaises. En effet, on l'a vu dans The Eddy, Le Serpent et il vient d'être annoncé au casting de la série Extrapolations avec Meryl Streep et Marion Cotillard. Mais lorsqu'on lui demandait d'évoquer ses futures prestations, il avait alors répondu : "J'ai deux ou trois projets dont je ne peux pas encore parler. Mais rien ne va se concrétiser dans les deux mois. J'ai besoin d'un temps d'arrêt. J'ai mes enfants et ma femme. Et suis souvent absent à cause du travail. Je ne m'arrête jamais, mais c'est ainsi que j'ai été fait." Toutefois, pas question pour lui de s'installer en famille à Los Angeles, il veut rester dans le pays où il est né et où il se sent bien.

Réunis aux César

S'il est souvent amené à se déplacer lui qui séduit les productions étrangères où on lui propose des rôles différents de ceux qui lui sont suggérés en France, Tahar Rahim a bâti avec Leïla Bekhti sur une décennie une famille très unie, dans laquelle le "guide" de sa célèbre épouse qui a aussi revu ses priorités face à sa famille nombreuse. Ils seront dans tous les cas ensemble ce 24 février 2023 à l'Olympia pour la 48e cérémonie des César que l'acteur préside et que sa femme coanime aux côtés d'une foule de personnalités telles que Jamel Debbouze ou encore Eye Haïdara et Jérôme Commandeur. Il va certainement aussi suivre de près le beau projet de Leïla Bekhti qui souhaite réaliser son premier long métrage, poétiquement intitulé À nous regarder, ils s'habitueront.