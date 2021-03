Tahar Rahim prêt à vivre aux Etats-Unis avec Leïla Bekhti ? Il répond sans détour

Depuis son arrivée à Paris dans les années 2000, Tahar Rahim s'est forgé un nom dans le septième art en incarnant des rôles clés dans des films à succès comme Un prophète (2009), Samba (2014), Le secret de la chambre noire (2016) ou encore Le Prix du Succès (2017). Prochainement à l'affiche de la série Le Serpent au côté de Jenna Coleman sur Netflix et star du film Désigné Coupable avec Jodie Foster et Shailene Woodley, l'acteur de 39 ans a confié ses envies concernant un éventuel déménagement aux États-Unis pour sa carrière auprès du Journal du Dimanche.

L.A ne me fait pas rêver

Interrogé par nos confrères qui tentaient de savoir s'il pourrait s'installer en Amérique comme l'acteur Omar Sy, Tahar Rahim répond très sincèrement : "J'y avais songé il y a quelques années. Puis j'ai appris que des acteurs vivant à Los Angeles envoyaient eux aussi des tapes pour les castings. Comme aujourd'hui je reçois davantage de propositions directes et que je passe moins d'essais, je peux sauter dans un avion le soir à Paris et être là-bas le lendemain. D'autant que L.A ne me fait pas rêver : je suis trop speed pour rester dans une ville où on ne peut rien faire à pied ! Mais si Hollywood était à New York, là je réfléchirais..." Fier et heureux d'habiter en France, l'acteur ajoute : "Je préfère vivre dans le pays où je suis né et où je me sens bien."

Marié à Leïla Bekhti depuis 2010 et papa de deux enfants (Souleymane né en 2017 et une petite fille née en 2020), Tahar restera donc pour le moment avec les siens en France. Père comblé, Tahar Rahim est toujours aussi amoureux de son épouse, avec qui il partage la passion du cinéma. Convaincu d'être avec la femme de sa vie, il confiait récemment au magazine Paris Match : "Il existe des balises invisibles jalonnant notre chemin. Encore faut-il être capable de les comprendre. La première fois que j'ai vu Leïla, j'ai su à la seconde qu'elle serait ma femme et la mère de mes enfants. Notre rencontre n'a pas été un coup de foudre, elle était écrite. C'était notre destin."