Tahar Rahim et Leïla Bekhti restent à bonne distance aux Césars 2023 : un couple stylé... et (très) réservé

Accompagné de son épouse Leïla Bekhti, venue remettre le César du meilleur acteur décerné à Benoît Magimel pour son rôle dans Pacifiction : tourment sur les îles, Tahar Rahim n'a pourtant pas posé avec celle-ci sur le tapis rouge de l'événement ni lors du red carpet du diner organisé au restaurant Fouquet's en seconde partie de soirée. Très chic dans un costume 3 pièces beige, Leïla Bekhti avait relevé sa longue chevelure noire en une ponytail haute. La jolie brune - prochainement dans la 3ème saison de LOL, qui rit, de Philippe Lacheau - portait également des escarpins glitter ainsi que des boucles d'oreilles argentées.

Toujours très discrets et très pudiques sur leur relation, Leïla Bekthi et Tahar Rahim se sont rencontrés sur le tournage du chef d'oeuvre de Jacques Audiard Un prophète, sorti en 2009. Mariés depuis 2010, ils sont parents de Souleymane, né en 2017, d'une petite fille née en 2020 et d'un troisième enfant arrivé un an plus tard.

Interviewée par Paris Match, l'actrice de la série La Flamme avait fait de rares confidences concernant son coup de foudre avec le beau brun qui partage sa vie depuis plus de dix ans. "Je suis arrivée à la fin [du tournage, NDLR], et il a été super bienveillant avec moi. J'ai bien remarqué qu'on ne se laissait pas indifférents, mais nous n'avions pas la tête à ça. Nous avons pris notre temps, comme si nous voulions entamer patiemment une belle histoire qui serait l'ultime. Se sentir plus libre avec Tahar que seule, quoi de plus fort ?" avait-elle révélé, avec beaucoup de tendresse.