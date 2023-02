Charles Aznavour : Un comédien immense choisi pour l'incarner dans un biopic inédit... son identité révélée !

Il a laissé un trou immense dans le coeur des Français. Charles Aznavour est décédé le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans, il y a près de cinq ans, mais la peine est toujours présente. Pour le retrouver, les spectateurs pourront assister, dans quelques temps, à un biopic consacré à la vie de cette légende de la chanson. Le jeudi 16 février 2023, les producteurs du projet ont annoncé que le comédien choisi pour l'incarner ne serait autre que Tahar Rahim.

Il retracera le parcours hors nome de l'un des plus grands chanteurs français

Le film, intitulé Monsieur Aznavour, sera réalisé par Fabien Marsaud, plus connu sous le nom de Grand corps malade, et par Mehdi Idir, avec lequel il avait déjà tourné La vie scolaire et Patients. Le biopic qui mettra Tahar Rahim en scène a été autorisé par la famille de l'interprète de La Bohème. Il "retracera le parcours hors nome de l'un des plus grands chanteurs français", peut-on lire dans le communiqué qui accompagne cette annonce. Pour l'heure, aucune date précise n'a été diffusée quant à la sortie du long-métrage. On sait simplement que le tournage a été prévu cet été et qu'il faudra tabler sur l'année prochaine pour le visionner.