"Tu fais reup !" : Leila Bekhti se paye son mari Tahar Rahim en photo, les internautes hilares

C'est le jeu préféré de Leïla Bekhti sur Instagram : l'actrice trouve sans cesse de nouvelles photos d'enfance de ses proches et les balance en story pour faire rigoler ses abonnés. Et si ses meilleurs amis Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos ou encore Gilles Lellouche voient souvent ressortir leurs portraits à différents âges de leur vie, sa victime favorite reste l'homme de sa vie, Tahar Rahim.

Souvent très élogieuse à propos de l'acteur dont elle partage la vie depuis 2007, elle aime en effet également se moquer de lui... et semble disposer de (très) nombreuses photos de lui adolescent, comme celle, inédite, qu'elle a ressortie ce mercredi. On y voit l'acteur qui ne doit pas avoir plus de dix ans et qui fait une sorte de moue. Un cliché qu'elle s'est empressée de commenter : "Normalement si un enfant pose avec ce regard là sur une photo de classe, faut appeler la police non ? Tu fais reup [peur, ndlr], Tahar Rahim."

Une boutade qui a dû beaucoup faire rire l'intéressé et leurs amis, jamais avares de blagues. Des amis avec qui Leila Bekhti adore tourner : que ce soit dans les films de Géraldine Nakache ou plus récemment dans l'hilarante saga de La Flamme et du Flambeau, l'actrice est très fidèle à ses proches. Mais bizarrement, elle n'a tourné que deux fois, en près de quinze ans, avec celui qu'elle a épousé en 2010 !