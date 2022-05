Tahar Rahim et Leïla Bekhti mariés : il évoque la jalousie dans leur couple !

Le comédien Tahar Rahim fait déjà son come back sur grand écran, quelques mois après être apparu au cinéma dans Désigné coupable. Il sera à l'affiche dès le 23 mai de Don Juan, au côté de Virginie Efira. La veille, le film sera présenté dans la sélection Cannes Première dans le cadre du 75e Festival de Cannes. A cette occasion, l'acteur a accordé une interview à Madame Figaro.

Tahar Rahim incarne donc une version revisitée du personnage mythique de Don Juan, célèbre coureur de jupons, sous la réalisation de Serge Bozon. "Don Juan aime ici la même femme toute sa vie" précise Madame Figaro, qui en profite pour interroger le comédien de 40 ans sur le thème de l'amour. Dans sa vie intime, celui qui est en couple avec Leïla Bekhti admet volontiers qu'il partage cette conception là. "Parce que je la vis", dit-il. Et, répondant sur le fait que le long-métrage évoque également "la compétition au sein d'un couple d'acteurs", Tahar Rahim assure que dans son propre couple, c'est un sujet qui n'existe pas. "Je l'ai vue chez d'autres, mais avec Leïla, on a été protégés par nos destins : nous avons eu de beaux rôles rapidement et parallèlement, sans que l'un des deux ne soit en reste. C'est même un avantage de faire le même métier : l'amour et la sincérité qui nous lient nous permettent d'être des spectateurs très justes l'un envers l'autre. Et nous nous encourageons toujours. La jalousie n'est pas dans notre ADN", ajoute-t-il.

Ce n'est pas la première fois que Tahar Rahim à l'occasion de rendre hommage à Leïla Bekhti, la mère de ses trois enfants, puisqu'il disait récemment que sa moitié comprenait ainsi largement le fait qu'il doive faire quelques sacrifices pour sa carrière. Ce qui ne dérange pas le moins du monde la belle comédienne, qui tout en tournant elle-même à un rythme soutenu - elle est prochainement attendue dans Le Flambeau, sur Canal + - soutient son amoureux. Sur les réseaux sociaux, elle avait par exemple laissé éclater son immense fierté lorsque Tahar avait été nommé aux Golden Globes. Un couple solide et amoureux qui fait plaisir à voir.