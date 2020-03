Leïla Bekhti sans filtre : elle étale les photos "dossiers" de Tahar Rahim...

Confinées chez elles, les stars se lâchent ! C'est notamment le cas pour Leïla Bekhti, qui n'a pas hésité à ridiculiser quelques-uns de ses célèbres amis sur les réseaux sociaux. Le 22 mars 2020, la comédienne s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler plusieurs photos d'enfance de son mari Tahar Rahim, mais également Jonathan Cohen, Marina Foïs, Gilles Lellouche ou encore sa bonne copine Géraldine Nakache.

"Il y a un 'jeu' sur insta en ce moment qui consiste à poster des photos de nous petits et de nommer d'autres gens pour qu'ils fassent de même, a expliqué l'actrice de Tout ce qui brille en légende de sa publication. Sauf que la plupart des gens postent des photos d'eux mimi, jolies, mais moi j'ai la chance d'avoir des photos dites 'dossier' de certaines personnes que je vous offre avec grand plaisir. Régalez-vous et attention aux yeux, ça risque de piquer..." Dans l'ordre, Leïla Bekhti a donc partagé les photos "dossier" de Tahar Rahim, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Marina Foïs, Adèle Exarchopoulos, Hugo Selignac, Melha Bedia et Géraldine Nakache, "la seule qui s'en sort bien" selon elle.