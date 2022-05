"C'est à refaire" : Tahar Rahim frustré par sa série avec Leïla Bekhti, son amoureuse "qu'il admire tant"

Sortie en 2020 sur Netflix, celle-ci leur donnait le rôle d'un couple à la tête d'un club de jazz parisien, un bon souvenir pour Tahar Rahim qui s'est confié dans l'émission En Aparté, ce jeudi 19 mai. Souriant devant la photo de sa femme, les yeux plein d'admiration, il a accepté d'en dire un peu plus sur cette collaboration bien particulière. "Au départ, c'est un peu bizarre, en plus on joue un couple, donc c'était un peu étrange de faire semblant, en tout cas de jouer avec l'art du faux pour le rendre vrai alors qu'on vit ça tous les jours", a-t-il d'abord expliqué.

Avant d'en rajouter sur la gêne qui a fini par s'effacer. "On était un peu comme deux gosses qui se marrent à la récréation bêtement, vous savez quand on essaye de se regarder et d'être sérieux et qu'en fait c'est pas possible, il y avait un peu cette chose-là. Et puis après, on a fait notre travail, il suffit juste de s'abandonner... En vérité, c'est un peu plus simple, parce qu'il suffit juste de s'abandonner à la réalité, à ce qu'on est dans la vie", a-t-il continué.